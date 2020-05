Dal 18 maggio i parcheggi blu su strada tornano a pagamento

Da lunedì 18 maggio i parcheggi blu su strada tornano a pagamento. Per utilizzarli, quindi, bisognerà pagare il ticket.



Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 189/2020, con la quale il Sindaco ha disposto il ripristino del regime di sosta a pagamento nelle zone blu del centro cittadino. Alla base del provvedimento, che pone termine al periodo di sospensione della sosta a pagamento stabilito da due precedenti ordinanze sindacali, il previsto ritorno alla normalità del livello di veicoli in circolazione, in conseguenza delle ulteriori riaperture di esercizi commerciali che, proprio da lunedì 18 maggio, saranno possibili in base a quanto preannunciato a livello governativo.

In questo modo, si legge nell’ordinanza, si potrà “assicurare il normale ricambio nella sosta e, soprattutto, evitare il traffico parassita dei veicoli alla ricerca di un posteggio”.