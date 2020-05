Bitonto 2020, Abbaticchio annuncia la ripresa dei lavori per la riqualificazione della città

"Inviato per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale l'appalto per la realizzazione della ciclovia che collegherà Bitonto a Palombaio e Mariotto fino al Bosco, sfruttando via Cela - comincia così il post Facebook del sindaco Michele Abbaticchio riguardo i lavori che riprenderanno a breve -. Un progetto di riqualificazione di 800.000 euro, finanziato con i fondi attratti dal Piano Strategico della Città metropolitana di Bari".

"Un segnale importante per tutti - continua -, che si accompagna al cronoprogramma dei lavori inviatomi dall'ufficio lavori pubblici in riferimento alla Bitonto 2020 (post sospensione dei termini per il Covid):

1) completamento centro tecnologico comunale in zona artigianale (appalto in pubblicazione);

2) Riqualificazione del Torrione Angioino con particolare riferimento alla illuminazione esterna ed all'allestimento museale (appalto previsto nel mese di giugno);

3) riqualificazione ex macello con collegamento pedonale a Piazza Caduti del Terrorismo (appalto previsto nel mese di giugno);

4) riqualificazione Piazza Caduti del Terrorismo (appalto previsto nel mese di luglio);

5) Lungolama, ovvero riqualificazione via Solferino e via Castelfidardo con allargamento area ciclopedonale e restauro muretti (appalto previsto nel mese di agosto);

6) belvedere: riqualificazione muro portante ed "affaccio" alla Lama con ponte pedonale di collegamento con l'area panoramica sulla Citta nei pressi del campo Rossiello (appalto previsto nel mese di ottobre).

Seguiranno aggiornamenti su adeguamento stadio, sottopasso di via S.Spirito, fogna bianca, riqualificazione tratto da Porta La Maja a Piazza Castello, completamento ristrutturazione scuola Sylos, rigenerazione 167 con trasformazione in centro di aggregazione giovanile e centro congressi dell'ex tribunale. A breve inaugurazioni dei lavori strutturali alla Scuola Cassano e al Csmpo sportivo Rossiello. Tranne i lavori allo stadio, tutto finanziato con fondi nazionali o europei per decine di milioni di euro complessivi".