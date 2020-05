Sospensione del riposo settimanale per centri estetici, di bellezza e saloni di acconciatura

Dal 18 maggio sarà sospesa la giornata di riposo settimanale per centri estetici, di bellezza e saloni di acconciatura.

A stabilirlo l’ordinanza sindacale n. 194/20, che recepisce quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, con la quale è stata consentita l’attività dei suddetti servizi, da svolgersi su appuntamento e nel rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus Covid-19 secondo le indicazioni Inail.

In particolare la sospensione del turno di chiusura settimanale si rende necessaria, per consentire il rispetto dell’obbligo, in capo ai titolari delle attività in oggetto, di assicurare il prolungamento dei giorni di apertura e l’estensione degli orari di apertura per garantire la massima distribuzione degli appuntamenti.

Una richiesta in tal senso era stata avanzata al Comune dalla locale sezione dell’U.P.S.A. Confartigianato.