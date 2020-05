Meteo, oggi allerta gialla: possibilità di vento e piogge

Allerta gialla per maltempo sulla Puglia. Sono attesi vento e, in alcune zone, grandinate per la giornata di oggi.

Il peggioramento riguarderà, come detto, tutto il territorio regionale, al punto che la Protezione Civile pugliese ha diramato un avviso specifico per temporali, grandinate e raffiche di vento, valido in particolare per il barese.

Previste precipitazioni isolate, con quantitativi cumulati deboli. La pioggia sarà accompagnata da rovesci, grandinate e forte vento.

La breve parentesi di maltempo dovrebbe chiudersi già nella giornata di giovedì.