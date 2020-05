“Siamo invisibili per questo governo”: il Sacro Cuore di Bitonto aderisce allo sciopero della scuola

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Istituto Sacro Cuore delle Mestre Pie Filippini di Bitonto:



L’Istituto Sacro Cuore delle Mestre Pie Filippini di Bitonto ha deciso di aderire il 19 e il 20 Maggio alle varie manifestazioni, tra cui lo sciopero simbolico, organizzato dal mondo della scuola pubblica paritaria.

La scuola pubblica paritaria rappresenta una scelta delle famiglie, una volontà di educare i propri figli attraverso valori veri, vuol dire diventare parte di una comunità; per questo nei giorni 19 e 20 maggio, docenti e famiglie della scuola esporanno l’hashtag #noi siamo invisibili per questo governo, facendo rumore educativo.

Siamo chiamati a difendere 900 mila studenti della scuola pubblica paritaria, docenti e personale della scuola.

L’istituto Sacro Cuore ha deciso di unirsi al movimento nazionale e articolare il proprio rumore costruttivo per portare all’attenzione temi come: libertà di scelta educativa, parità tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria, diritto di apprendere senza discriminazione, libera scuola in libero stato.

Lo farà attraverso queste azioni:

- La componente scolastica e le famiglie saranno più vicine tra loro attraverso un immagine profilo uguale per tutti;

- Sui profili social della scuola; dirigente, docenti e famiglie esprimeranno attraverso dei video il perché della loro scelta educativa;

-Le docenti realizzeranno un flash mob per dar voce al loro diritto di parità nello svolgimento del proprio ruolo e l’intera cittadinanza potrà partecipare attraverso la diretta facebook.

L’Istituto Pontificio delle Maestre Pie Filippini rappresenta per la città un realtà centenaria conclamata e consolidata, dove hanno trovato la culla giovani menti bitontine divenute figure di rilievo e riferimento all’interno del panorama cittadino.

Tutta la cittadinanza è invitata a sostenere le iniziative messe in atto dalla scuola.