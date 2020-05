Il 26 maggio tutti gli uffici pubblici saranno chiusi per i festeggiamenti in onore della Patrona

Martedì 26 maggio, in occasione dei festeggiamenti (in forma ridotta per le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19) in onore di Maria Santissima Immacolata, patrona della città, tutti gli uffici pubblici sul territorio comunale saranno chiusi.



Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 203/2020, che ha dichiarato il 26 maggio giornata festiva ai fini civili e lavorativi.