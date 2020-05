Palazzo di Città illuminato di viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche

In occasione della Giornata mondiale delle Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), che si è celebrata il 19 maggio, la finestra centrale del Palazzo di Città si è illuminata di viola, colore emblema delle patologie di cui si occupa l’evento, che in tutto il mondo coinvolge oltre 50 Paesi.

L’illuminazione degli edifici pubblici più importanti nei Comuni aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale è stata promossa dall’associazione M.I.Cro.Italia OdV con l’intento di richiamare l’attenzione sulla necessità di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da MICI, creando una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell’intestino (malattia di Crohn, colite ulcerosa) e sui correlati disagi fisici e sociali.

In Puglia, che in base agli ultimi dati disponibili conta oltre 21mila persone affette da patologie croniche intestinali, l’iniziativa ha assunto il titolo di “Puglia Viola”, registrando anche l’adesione della Regione (illuminate le sedi della Giunta sul Lungomare Nazario Sauro e del Consiglio in via Gentile).