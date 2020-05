Danni gelate 2018, dalla Regione 7 mln euro di contributo a più di 400 aziende agricole

Il Comune di Bitonto ha trasmesso alla Regione Puglia gli elenchi delle pratiche relative alle richieste di contributo per i danni causati in agricoltura dall’eccezionale ondata di gelate del febbraio 2018.

In totale le aziende agricole del territorio comunale ricompreso nelle aree colpite riconosciute dalla Regione hanno presentato (il termine era fissato al 7 agosto 2019) 451 richieste di indennizzo per i danni subiti alle colture olivicole: 440 sono state accolte per un totale di 7,1 mln di contributi; 9 le domande respinte per mancanza di requisiti e 2 le richieste smistate per competenza territoriale ad altri Comuni.

Al termine del lavoro istruttorio il competente Ufficio Agricoltura ha trasmesso il 12 maggio (entro il termine ultimo del 15 maggio indicato dagli uffici regionali) gli elenchi approvati, richiedendo contestualmente alla Regione l’accreditamento delle risorse, in modo da provvedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari.

