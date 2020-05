Rogo via Palombaio, 'Vogliamo Bitonto pulita' chiede al sindaco di informare la cittadinanza

Il giorno 21 Maggio 2020, in seguito alle segnalazioni di alcuni membri del gruppo “VogliAMO Bitonto pulita”, si è provveduto ad informare le forze dell’ordine di un sospetto rogo sviluppatosi in località Madonna delle Grazie, in Via Palombaio.

Il tutto è ampiamente documentato, altresì, da riprese fotografiche e video.

Constatata la presenza di molteplici rifiuti inorganici, l’effluvio fortemente acre, la persistenza di una nube fumante, fuoriuscente dal substrato di cenere sottostante, pur con le abbondanti piogge succedutesi nelle scorse ore, siamo a palesare le nostre preoccupazioni.

In esito a quanto in precedenza, chiediamo al Sindaco della città di Bitonto di informare la cittadinanza in ordine alle seguenti istanze:

- eventuale pericolosità del descritto rogo;

- situazione riferita agli abbandoni di rifiuti perpetuati nelle campagne limitrofe alla città ed eventuali provvedimenti programmati per combattere tale fenomeno.

Ritenendo la problematica di primaria importanza e conoscendo la sensibilità dell’attuale amministrazione alle tematiche ambientali, nonché di tutela della salute pubblica, si auspica un immediato riscontro unitamente ad una totale trasparenza nei confronti della cittadinanza.

Invitiamo a tenere alta la guardia.