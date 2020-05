Contagi azienda Siciliani, Ruggiero: "Bene apertura inchiesta. Accertare responsabilità"

“Apprendo con favore l’apertura di un’inchiesta penale, al momento a carico di ignoti, per verificare se nell’azienda Siciliani siano state garantite e rispettate tutte le norme di sicurezza, alla luce dei 71 dipendenti contagiati”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S).

“Il caso dello stabilimento – continua - ci aveva allarmato sin da subito, al punto da spingermi a interessare le istituzioni competenti per intervenire con controlli e chiusura temporanea, come poi effettivamente avvenuto. Ho inoltre depositato un’interrogazione parlamentare per portare la vicenda all’attenzione del Ministero dell’Interno. Lo Stato – conclude – deve impiegare tutte le proprie forze perché siano chiariti gli aspetti di una vicenda, unica in Italia, che ha messo a rischio la salute di un’intera comunità”.