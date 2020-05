Vogliamo Bitonto Pulita segnala anomalie smaltimento rifiuti del mercato settimanale

Da "Vogliamo Bitonto Pulita" riceviamo e pubblichiamo:

"In data 26 maggio ha regolarmente ripreso lo storico mercato settimanale del martedì e con esso alcune problematiche che, in quanto cittadini attivi a difesa dell’ambiente con il gruppo VogliAmo Bitonto Pulita, vogliamo evidenziare.

Grazie ad alcune testimonianze raccolte, documentate in riprese video-fotografiche, abbiamo avuto modo di constatare anomalie circa lo smaltimento dei rifiuti prodotti che, stando a quanto riferitoci, solo in parte vengono conferiti in modo ottimale da parte degli addetti ASV.

Tutto ciò è causato principalmente dall’impossibilità dei commercianti di conferire correttamente i rifiuti, sia cartacei che plastici, in contenitori dedicati e di prossimità, e alla non puntuale osservanza dei tempi di sosta (nd. previsto fino alle 160) che talvolta intralcia il lavoro dei dipendenti dell’ASV.

Rifacendoci alle utili prassi adottate nella vicina Santo Spirito, chiediamo al Sindaco e all’assessore al decoro urbano Cosimo Bonasia di adoperarsi affinché si dotino i commercianti di contenitori o buste per la raccolta del materiale cartaceo e non scartato, sinceramente convinti che l’iniziativa servirà ad attenuare tale fenomeno".