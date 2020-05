Dal 9 giugno la prima edizione del concorso Avis 'La vetrina più bella'

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2020 "World Blood Donor Day 2020", arriva la prima edizione del concorso AVIS “La vetrina più bella” promosso dall’Associazione AVIS BITONTO e condivisa dalle Delegazioni locali Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti, con il gratuito patrocinio del Comune di Bitonto.

Verrà premiata l’attività commerciale che avrà dedicato particolare attenzione all’allestimento della propria vetrina esprimendo il proprio concetto di amore verso la donazione di sangue, utilizzando come colore predominante il rosso, nel periodo dal 9 Giugno al 14 Giugno 2020 e che verrà più votata dal pubblico.

L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare la cultura della Donazione del Sangue, di valorizzare le attività commerciali di Bitonto e la loro creatività nell’allestimento delle vetrine, primo biglietto da visita di ogni negozio soprattutto dopo un periodo così buio e difficile a causa dell’emergenza COVID-19, creare nuove sinergie sul territorio e ovviamente festeggiare insieme la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2020: il 14 Giugno 2020.

A chi si rivolge?

L'iniziativa è rivolta a tutti i commercianti, negozi, bar, ristoranti e attività di servizi che abbiano una vetrina affacciata su una via o piazza pubblica.

Come funziona?

Occorrerà inviare entro le ore 23.00 del giorno 08 giugno 2020 una foto della vetrina all'indirizzo mail bitonto.comunale@avis.it oppure tramite whatsApp al numero 3924649410.

Modalità di partecipazione

Le foto saranno raccolte in un apposito album pubblicato sulla pagina facebook AVIS BITONTO e disponibile per la votazione da parte del pubblico fino al termine ultimo del 14 giugno 2020 ore 23.00.

Per votare basterà utilizzare “le reactions” sulla foto preferita. E’ consentito lasciare commenti e condividere la foto sul proprio profilo o sulla propria pagina, tuttavia verranno conteggiate come valide solo le somme di reactions alle foto dell’Album dell’AVIS BITONTO e quindi solo delle foto caricate sulla pagina ufficiale dell’associazione. Non saranno considerate, ai fini del conteggio, le reactions “Angry” e “Sad” .

Suggerimenti

Sono ammesse anche fotografie prodotte con smartphone e tablet. Sono ammessi il fotoritocco e l’applicazione di filtri, sfocatura selettiva, HDR, ecc... Non è ammesso il fotomontaggio.

Vincitori

Vincerà il concorso la prima fotografia più votata.

L’attività commerciale vincitrice riceverà un premio in denaro della somma di 100,00 euro offerta dall’Associazione AVIS BITONTO e una settimana di noleggio bici del Progetto Velbike messe a disposizione dalla Confcommercio di Bitonto.

La premiazione avverrà presso il negozio vincitore lunedì 15 giugno, dalle ore 11.30 alle ore 12.00 o dalle ore 17.30 alle ore 18.00, previo accordi con il negozio vincitore.

Per maggiori informazioni contattare il Presidente dell’AVIS Bitonto al numero 392.4649410.