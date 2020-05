Partono i lavori di rifacimento dell'asfalto su Corso Vittorio Emanuele

Nei prossimi giorni, su Corso Vittorio Emanuele verranno svolti lavori di rifacimento del manto stradale e, in tale occasione, è stata emanata un’ordinanza sindacale di chiusura dell’arteria e di divieto di sosta dei veicoli.

L’ordinanza è valida nei giorni 3, 4, 5 e 8, 9, 10 giugno dalle 6 alle 18 per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza.

Sono stati inoltre costituiti percorsi alternativi per i pullman delle linee extraurbane Ferrotramviaria e Cotrap.

Tratta Bitonto – Bari Sud

Andata: P.zza Marconi (Capolinea), Via Traetta, Via Ricapito, Via Volponi, Via P. Tempesta, via Gen. Planelli

Tratta Bitonto – S. Spirito

Stazione Ferrovie del Nord Barese (capolinea), via Sen. Nicola Angelini, via Giuseppe Ancona, via Nicola Fornelli, via Ludovico D’Angiò (fermata c/o Stuzzico), via Pasquale Berardi (fermata c/ Funky Bar), Piazza Mons. Aurelio Marena, Piazza 26 Maggio 1734, via Dante Alighieri, viale Giovanni XXIII, Largo Villa, via IV Novembre (fermata civ. 35), via Donato Piepoli (fermata), via Giacomo Saracino (fermata), viale Giovanni XXIII (fermata c/o Stazione Agip), S.P. 91