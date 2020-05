Torna il “Parco del Commercio” per sostenere le attività bitontine

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma del "Parco del Commercio" di Bitonto:

Esiste un cuore tanto invisibile, quanto pulsante, che batte per le strade della città e la fa sentire viva.

È il cuore dei commercianti.

È il cuore di tutta quella gente che, quotidianamente, nonostante i mille sacrifici e le mille vicissitudini per via di decreti poco trasparenti ed una costante ed elevata pressione fiscale, solleva la serranda e si prepara ad accogliere la propria clientela, sempre col sorriso. Quel sorriso col quale prova a mascherare tutte le proprie paure e perplessità, in questa fase di tentata ripresa economica, post pandemia mondiale. Quello stesso sorriso, che vogliamo tornare a veder splendere sempre e solo per giornate lavorative intense e terminate in attivo.

Così, con l’intento di far sentire tutto il nostro sostegno alle attività commerciali, in qualità di “Parco del Commercio” abbiamo deciso di tornare ad operare sul territorio bitontino.

Dopo esserci costituiti nel 2018 come associazione senza alcuno scopo di lucro e dopo due anni in cui abbiamo avuto come nostre prerogative la creazione di un’autentica filiera commerciale bitontina atta a promuovere sia l’operato delle rispettive attività, che la valorizzazione della città stessa, creando manifestazioni nei luoghi simbolo della città, abbiamo deciso di tornare ad essere presenti, per il nostro territorio e per chi gli consente di andare avanti.

Dopo aver preso conoscenza in questi ultimi mesi delle difficoltà con le quali il settore commerciale si è purtroppo dovuto trovare a far fronte non abbiamo esitato un solo istante ed abbiamo capito che dovevamo e potevamo fare qualcosa per chi in quel settore ha scelto di investire tempo, passione e denaro.

Ci siamo prefissati, come obiettivo, quello di garantire a tutte le attività commerciali del territorio un autentico sportello legale ed informativo, che supporti tutte le perplessità, i dubbi ed i chiarimenti, di tutti gli esercenti bitontini.

Per far sì che ciò accada e dunque per potersi mettere in contatto con noi, sarà necessario semplicemente mettere un like sulla pagina Facebook “Il Parco del Commercio” e restare quotidianamente aggiornati su tutto ciò che concerne il mondo delle attività commerciali e degli esercenti che le danno vita.

Solo uniti, assieme e con la stessa passione di sempre, ce la faremo ad uscirne ancora da vincitori.