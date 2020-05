L'hospice Aurelio Marena annoverato tra i centri di eccellenza d'Italia nel settore cure palliative

L’ultima domenica di maggio ricorre la Giornata nazionale del sollievo, che viene promossa annualmente dalla fondazione nazionale Gigi Ghirotti di Roma. L’hospice Aurelio Marena viene annoverato dal prestigioso “Osservatore romano” tra le strutture di eccellenza in questo settore in Italia assieme a quelle presenti a Roma, Genova, Bentivoglio e Aviano.

Quest’anno inoltre la Giornata assume un carattere peculiare, ricorrendo anche il decennale della entrata in vigore della Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».

L’Osservatore romano definisce questi centri come strutture che “compiono un notevole sforzo per fornire indistintamente l’accesso alle cure palliative e proporre modelli di una medicina umanizzata e umanizzante, in cui le equipe sanitarie multidisciplinari accompagnano l’ammalato in un percorso volto a dare un senso alla malattia, al dolore e alla morte, respingendo l’accanimento terapeutico e la richiesta di eutanasia”.