Da ieri riaperti i parchi pubblici

Sono stati riaperti da ieri i parchi pubblici per bambini della zona 167, di via Urbano e di via Turati.

Ad annunciare la novità è il sindaco Michele Abbaticchio dai suoi profili social. I parchi saranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Il primo cittadino annuncia anche che ci saranno controlli all'ingresso a cura della cooperativa sociale, che controllerà la conformità dell'utilizzo delle attrezzature ludiche.