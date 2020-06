Giornata mondiale del donatore di sangue: donazione ed ecosostenibilità

Domenica 14 giugno nel mondo si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, Avis Bitonto ha organizzato una serie di iniziative per promuovere e sensibilizzare grandi e piccoli alla donazione del sangue.

In un momento molto particolare per gli esercizi commerciali a causa del Covid-19, l’Avis, in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Distretto Urbano del Commercio e con il gratuito patrocinio del Comune di Bitonto, hanno coinvolto le attività di commercio con il primo concorso “La vetrina più bella”, dove saranno impegnate ad allestire la propria vetrina esprimendo il proprio concetto di amore verso la donazione di sangue, utilizzando il rosso come colore predominante. Il concorso avrà inizio il giorno 8 giugno fino al 14. Il giorno 15 giugno verrà premiata la vetrina più votata con un premio offerto da Avis e Confcommercio. Per partecipare consultate il regolamento ufficiale sulla pagina facebook Avis Bitonto. La partecipazione è gratuita.

Alle 8 di sabato 13 giugno, in piazza Aldo Moro, donazione di Sangue targata Avis, nell’occasione i donatori saranno omaggiati con delle borracce ecologiche da portare sempre con te per sostenere l’ambiente, nel progetto Plasticfree. Un motivo in più per dire “Sì” all’Avis.

Inoltre sabato 13 e domenica 14 giugno, Palazzo Gentile simbolo della città di Bitonto si illuminerà di rosso per valorizzare la Giornata Mondiale del Donatore (World Blood Donor Day 2020) e il gesto di altruismo che svolgono i donatori a livello sanitario e sociale.

Il Presidente dell’Avis Bitonto, con l’avvicinarsi dell’estate lancia un appello: “Prima di partire… donate sangue! Con l’arrivo dell’estate le donazioni diminuisco, e precisa che d’estate c’è una categoria che non va mai in vacanza, i malati”.

Il messaggio è rivolto a tutti ed è quindi anche un invito a diventare donatori e donatrici. Per far fronte alle carenze estive, oltre al 13 giugno ci saranno altre date in piena estate, il 10 luglio e 23 agosto, le donazioni saranno svolte sempre su prenotazione tramite sms o whatsapp al numero 392/4649410.

Infine il presidente ringrazia di cuore per il grande gesto d’amore e vicinanza la cornetteria “Gimino” sita in via Crocifisso a Bitonto, la quale volontariamente ha deciso di offrire i suoi ottimi cornetti ai donatori durante la raccolta di sangue. Un grazie anche al Comune di Bitonto e all’Amministrazione e a tutti i donatori.