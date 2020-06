Unica entrata per la villa comunale, Parco del Commercio: “Penalizzate alcune attività commerciali”

Riceviamo e pubblicamo comunicato stampa a firma del "Parco del Commercio" di Bitonto:

"Il nostro modo di intendere il commercio e le figure che lo abitano, più comunemente chiamati commercianti, è un qualcosa che si avvicina ad un’idea di famiglia in cui ognuno, cerca di svolgere in maniera esemplare il proprio operato verso un unico fine in comune, come il benessere economico della città.

In questi giorni di tentata ripresa economica post pandemia, non possiamo però non dirci rattristati ed allo stesso tempo delusi, dalla decisione da parte dell’amministrazione comunale di consentire l’ingresso alla villa comunale presso un’unica entrata, come quella principale.

Certi che il provvedimento è stato adoperato al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria in materia di diffusione da Coivd – 19 e certi anche della buona fede di tale scelta, non possiamo non mettere in risalto come l’apertura di una singola parte di un’area molto più vasta ed inoltre fulcro della città, metta in assoluta difficoltà tutte quelle attività commerciali che stazionano nei suoi dintorni ma che purtroppo vengono penalizzate dai “cancelli chiusi”.

Inutile infatti ribadire come il mancato afflusso di gente su tali strade e su tali zone dell’ara verde, comporti un mancato lavoro e di conseguenza un mancato guadagno per tutte le attività commerciali.

Pertanto, in qualità di “Parco del Commercio”, chiediamo che da parte degli organi e delle figure competenti, venga al più presto analizzata la questione e che, il prima possibile, vengano anche adottate le soluzioni necessarie al fine di consentire a tutti i commercianti della zona di poter lavorare in egual misura".