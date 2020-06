Incendio stabilimento Palo del Colle, stop a raccolta di plastica, carta e vetro

Dopo l’incendio che ieri ha distrutto uno stabilimento di raccolta rifiuti sulla strada statale 96, in territorio di Palo del Colle, il sindaco Michele Abbaticchio ha fermato la raccolta di plastica, vetro e carta.

Il nostro comune si serviva proprio dello stabilimento andato a fuoco per il conferimento differenziato di questi materiali. A confermare lo stop alla raccolta è il sindaco Michele Abbaticchio dai suoi profili social.

“L'impianto coinvolto nell'incendio ci impedisce di raccogliere e conferire per le prossime ore carta, vetro e plastica – sono le parole del primo cittadino –. La Regione Puglia sta cercando altre soluzioni da ieri, noi abbiamo fornito tutti i dati necessari immediatamente. Da ieri ci stiamo sentendo, peraltro, con Arpa per controllare se e quanti effetti inquinanti le comunità di Bitonto, Palo e altri territori limitrofi possano aver subito a seguito di un incendio (di dimensioni mai viste prima da queste parti) dell'impianto di trattamento rifiuti. Sono state installate diverse centraline per il controllo dell'aria su alcuni edifici pubblici e tra qualche giorno avremo il responso finale. Nonostante alcune prime rassicurazioni, vista la lontananza dello stabilimento incendiato, abbiamo comunque espresso necessità di acquisire certificazione probante”.

Per le frazioni invece non ci sono problemi in quanto i rifiuti raccolti a Palombaio e Mariotto, mediante il sistema del porta a porta, vengono conferiti in un altro impianto.