Difficoltà per la raccolta differenziata di alcuni materiali dopo l’incendio alla Ecogreen Planet

Italia in Comune lancia la campagna "Non rompeteci l'Italia, difendiamo il Sud"

"L'emergenza sanitaria rischia di aumentare il gap fra Nord e Sud del Paese e mai come ora serve un Patto per il Mezzogiorno che rilanci il lavoro e le infrastrutture in un pezzo d'Italia che rischia di non risollevarsi dalla crisi". A lanciare l'appello è Italia in Comune che