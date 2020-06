Incendio a Palo, Fare Verde Bitonto: "La salute viene prima di ogni considerazione economica"

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a firma di Fare Verde Bitonto:

L’incendio sviluppatosi ieri (domenica, ndr) a Paolo del Colle, ma effettivamente a qualche decina di metri dal nostro territorio comunale, potrebbe aver causato il più grande disastro ambientale che la Nostra Città possa aver conosciuto negli ultimi anni.

Beffardamente il sito di Arpa Puglia ( http://www.arpa.puglia.it/web/guest/qariainq?PROVINCIA=Bari&INQUINANTE=&DATA=20200607) sostiene che la qualità dell’aria il giorno 07 giugno era ottima o buona nella zona circostante l’incendio e questo perché le rilevazioni non riguardano le diossine e gli idrocarburi policiclici aromatici che solitamente si sviluppano a seguito di questa tipologia di incendi.

Sappiamola pure che la diossina si dilava nel terreno, si lega al materiale organico presente e si degrada molto lentamente, nell’arco di anni. Tra le diossine, la TCDD è la molecola di più spiccata tossicità: causa un’ampia gamma di effetti, tumori, tossicità a carico del sistema immunitario, del fegato, della pelle, azione mutagena ed embriotossica. Le conoscenze più recenti sul meccanismo d’azione della diossina hanno chiarito il suo ruolo di perturbatore ormonale.

Le diossine hanno, inoltre, la spiacevole caratteristica di bioaccumularsi.

Considerato che questi fenomeni sono purtroppo frequenti in Italia, e vista la portata dell’evento, ci chiediamo perché da subito, la popolazione, in via precauzionale, non è stata invitata a non uscire di casa o a tenere chiuse le finestre? Che senso ha aspettare l’esito delle analisi che arriveranno dopo numerose ore dall’incidente?

Perché, ad oggi, nessuno parla di analisi del suolo, specie in quelle zone attraversate dalla nube (tossica?) oggetto di coltivazione di frutta e verdura che oggi e nei prossimi giorni possiamo e potremo acquistare dalle bancarelle?

Ovviamente, non vogliamo creare inutili allarmismi e ci auguriamo che l’incendio abbia provocato meno danni ambientali possibili, ma riteniamo che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, debba venire prima di ogni altra considerazione anche di natura economica.

Come associazione vaglieremo l’evolversi della situazione anche nelle opportune sedi giudiziarie.