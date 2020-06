Ultimo giorno di scuola in villa comunale

Domani e giovedì, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, i dirigenti scolastici e gli insegnanti potranno salutare i propri alunni.

In villa comunale, in totale sicurezza per il distanziamento sociale e per gli spazi concessi, si potrà festeggiare come da tradizione l’ultimo giorno di scuola.

“Non ce la facevamo proprio a veder andare via così quest'anno scolastico – scrive il sindaco Michele Abbaticchio su Facebook – e abbiamo invitato tutti i presidi a segnalarci le classi e gli insegnanti disponibili. Diamo disponibilità al Ministero ed al Provveditorato di far 'invadere' i nostri spazi comunali da questi bambini per il prossimo anno, mettendo più beni pubblici a disposizione, contemporaneamente, per lasciare spazi e distanze ampie agli alunni. Perché i figli del mondo devono avere due case. Una è la casa dei genitori, l'altra è il proprio Comune. E a casa si può insegnare ed imparare, sempre”.