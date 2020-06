Pubblicato il bando di gara per la trasformazione di via Cela in una ciclovia

USD Bitonto in C e ASD Futsal in B, le congratulazioni di Abbaticchio e dell’assessore Nacci

Dal Consiglio Federale della Figc arriva un’attesa buona doppia notizia per il calcio bitontino: la ratifica della promozione in serie C dell’USD Bitonto Calcio, già deliberata dalla Lega Nazionale Dilettanti, e la promozione nella serie B del calcio a 5 per l’ASD Futsal Bitonto.