Da domani riaprono i musei, tra questi anche la Galleria nazionale Devanna

Dopo le prime riaperture del 2 giugno del Parco Archeologico di Egnazia e del Parco Archeologico di Monte Sannace, domenica 14 giugno altri cinque luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia saranno nuovamente aperti al pubblico: il Castello Svevo di Bari, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna” di Bitonto ed il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle, mentre il Castello di Copertino (Lecce) sarà nuovamente visitabile a partire da lunedì 15 giugno.

Le riaperture avverranno in completa sicurezza, nel rispetto della normativa vigente, avendo cura di rispettare l’orario di prenotazione per evitare assembramenti e sovrapposizioni e secondo precise modalità di visita, qui di seguito illustrate.

MODALITA’ DI VISITA

Museo Nazionale Archeologico di Altamura

Data di riapertura : domenica 14 giugno 2020;

: domenica 14 giugno 2020; Giorni ed orari di apertura :

: Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 15;

: 15; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Prenotazione : è consigliata la prenotazione telefonica al numero +39 0803146409 o inviando una mail al seguente indirizzo: drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it;

: è consigliata la prenotazione telefonica al numero +39 0803146409 o inviando una mail al seguente indirizzo: drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it; Biglietto : gratuito;

: gratuito; Info : +39 080 3146409/ drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it

: +39 080 3146409/ drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it Data di riapertura : domenica 14 giugno 2020;

: domenica 14 giugno 2020; Giorni ed orari di aperura :

: Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 10;

: 10; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Prenotazione : la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online al link http://tiny.cc/MANCanosa, via Facebook Messenger alla pagina @museoarcheologicocanosa, via e-mail all’indirizzo drm-pug.museocanosa@beniculturali.it, telefonicamente al numero 0883-664716;

: la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online al link http://tiny.cc/MANCanosa, via Facebook Messenger alla pagina @museoarcheologicocanosa, via e-mail all’indirizzo drm-pug.museocanosa@beniculturali.it, telefonicamente al numero 0883-664716; Biglietto: gratuito;

gratuito; Info : 0883 664716 /drm-pug.museocanosa@beniculturali.it

: 0883 664716 /drm-pug.museocanosa@beniculturali.it Data di riapertura : domenica 14 giugno 2020;

: domenica 14 giugno 2020; Giorni ed orari di apertura :

: Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 15;

: 15; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Prenotazione : si raccomanda l'acquisto online (costo di prevendita 1€) sul sito www.novaapulia.it (buy.novaapulia.it) al fine di garantirsi di rientrare nel numero consentito per la fascia oraria scelta;

: si raccomanda l'acquisto online (costo di prevendita 1€) sul sito www.novaapulia.it (buy.novaapulia.it) al fine di garantirsi di rientrare nel numero consentito per la fascia oraria scelta; Biglietto : 4 euro Museo Archeologico Nazionale - Castello di Gioia del Colle; 5 euro cumulativo Museo Archeologico Nazionale - Castello di Gioia del Colle + Parco Archeologico di Monte Sannace con riduzioni e gratuità di legge (ridotto 2 euro per giovani 18-25 anni, gratuito fino a 18 anni, ecc.);

: 4 euro Museo Archeologico Nazionale - Castello di Gioia del Colle; 5 euro cumulativo Museo Archeologico Nazionale - Castello di Gioia del Colle + Parco Archeologico di Monte Sannace con riduzioni e gratuità di legge (ridotto 2 euro per giovani 18-25 anni, gratuito fino a 18 anni, ecc.); Tipologia di pagamento : acquisto online e biglietteria fisica;

: acquisto online e biglietteria fisica; Info : +39 080 3491780 / castello.gioiadelcolle@novaapulia.it

: +39 080 3491780 / castello.gioiadelcolle@novaapulia.it Data di riapertura : domenica 14 giugno 2020;

: domenica 14 giugno 2020; Giorni ed orari di apertura :

: Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 40;

: 40; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Prenotazione : è vivamente consigliata la prenotazione telefonica tramite il seguente contatto NovaApulia tel: +39 080 5213704 castello.bari@novaapulia.it;

: è vivamente consigliata la prenotazione telefonica tramite il seguente contatto NovaApulia tel: +39 080 5213704 castello.bari@novaapulia.it; Biglietto: ordinario 6 euro, con riduzioni e gratuità di legge (ridotto 2 euro per giovani 18-25 anni, gratuito fino a 18 anni, ecc.);

ordinario 6 euro, con riduzioni e gratuità di legge (ridotto 2 euro per giovani 18-25 anni, gratuito fino a 18 anni, ecc.); Info : drm-pug.castellodibari@beniculturali.it

: drm-pug.castellodibari@beniculturali.it Data di riapertura : domenica 14 giugno 2020;

: domenica 14 giugno 2020; Giorni ed orari di aperura :

: Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 15;

: 15; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Prenotazione : al fine di evitare condizioni di assembramento, è fortemente consigliata la prenotazione al numero 080 09970820;

: al fine di evitare condizioni di assembramento, è fortemente consigliata la prenotazione al numero 080 09970820; Biglietto: gratuito;

gratuito; Info : +39 080 099708 / www.gallerianazionalepuglia.beniculturali.it / drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

: +39 080 099708 / www.gallerianazionalepuglia.beniculturali.it / drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it Data di riapertura : lunedì 15 giugno 2020;

: lunedì 15 giugno 2020; Giorni ed orari di apertura :

: Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria : 30;

: 30; Durata della visita : 1 ora;

: 1 ora; Prenotazione : non obbligatoria;

: non obbligatoria; Biglietto: ordinario 5 euro, con riduzioni e gratuità di legge (ridotto 2 euro per giovani 18-25 anni, gratuito fino a 18 anni, ecc.);

ordinario 5 euro, con riduzioni e gratuità di legge (ridotto 2 euro per giovani 18-25 anni, gratuito fino a 18 anni, ecc.); Info: + 39 0832 931612 / drm-pug.castellodicopertino@beniculturali.it

lunedì – mercoledì – venerdì e sabato (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00 – 13.00);

martedì e giovedì (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00 – 13.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00);

la prima e la seconda domenica di ogni mese (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00 – 13.00);

Informiamo i visitatori che, in occasione della riapertura, domenica 14 giugno alle ore 10.30 è prevista nell’atrio esterno del Museo una breve presentazione dal titolo “Ricominciamo da te” in cui una voce narrante della scuola di recitazione

“Obiettivo successo” guidata da Cinzia Clemente presenterà lo stato dei luoghi della cultura nella fase II del Covid19 e sarà proiettato un breve tutorial.

Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia

domenica (ingressi 9.30 – 11.00 – 12.30);

venerdì e sabato (ingressi alle 16 – 17.30 – 19.00);

Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle

domenica - lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì e sabato (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00 – 13.00 – 14.00 - 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00);

+39 080 3481305 / drm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

Castello Svevo di Bari

mercoledì – giovedì – venerdì - sabato – domenica – lunedì (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00 – 14.00 - 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00);

Informiamo i visitatori che, in occasione della riapertura, domenica 14 giugno presso la Sala Bona Sforza del Castello svevo di Bari, verrà presentata al pubblico la mostra di abiti d’epoca “Moda al Castello. Collezioni di abiti storici in Puglia”.

Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna” – Bitonto

domenica - lunedì – martedì – giovedì – venerdì e sabato (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00 – 13.00 – 14.00 - 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00);

Castello di Copertino (Lecce)

lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì e sabato (ingressi: 9.00 – 10.00 – 11.00 -12.00);

ACCOGLIENZA E SERVIZI AL PUBBLICO

La sicurezza dei nostri visitatori è la cosa più importante per noi, per questo motivo la Direzione regionale Musei Puglia ha stabilito precise modalità di visita in conformità con le disposizioni dettate in materia di sicurezza sanitaria:

All’ingresso di ogni sito sono stati predisposti in modo visibile tutti i cartelli con le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per informare i visitatori sulle modalità di accesso e fruizione: uso obbligatorio di mascherine, pulizia delle mani attraverso appositi distributori di gel disinfettante, distanziamento fisico, ecc.;

Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5° C;

I visitatori dovranno recarsi ai siti muniti di mascherine che dovranno essere indossati per tutta la durata della visita;

Durante la visita si dovrà rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro (a seconda della posizione nel sito);

Allo scopo di rispettare il distanziamento, la visita presso ogni luogo della cultura avverrà tramite ingressi contingentati (nella quantità e nella frequenza) anche mediante prenotazioni, esodi scaglionati, percorsi di visita obbligati e un numero massimo giornaliero di visitatori;

All’ingresso di ogni sito sono stati disposti dispender dedicati per la distribuzione di gel disinfettante ed un contenitore, all’uscita, per lo smaltimento di guanti e mascherine;

Gli ascensori verranno utilizzati una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre mascherina e guanti (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);

Ove possibile, i luoghi della cultura favoriranno l’utilizzo della modalità di prenotazione e acquisto online;

Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentazione degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).

Con l’entusiasmo di sempre e la voglia di ripartire, la Direzione regionale Musei Puglia augura a tutti i suoi visitatori una buona visita in totale sicurezza.