A Bitonto due iniziative per la Giornata mondiale del donatore di sangue

L’Amministrazione comunale affianca la locale sezione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) per la celebrazione della Giornata mondiale del donatore di sangue “WBDD 2020”, promossa a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Gli eventi nelle piazze sono stati rinviati, per ragioni di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso, al prossimo anno. L’Avis Bitonto, tuttavia, non ha rinunciato all’idea di sensibilizzare la comunità cittadina, incentivando e valorizzando la cultura della donazione del sangue.

Di qui le due iniziative di forte valenza simbolica, patrocinate dall’Amministrazione comunale per l’alto valore sociale della Giornata, a partire dall’illuminazione in rosso, per tre sere di seguito sino al 14 giugno, della facciata di Palazzo Gentile nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, per celebrare il gesto di altruismo che accomuna milioni di donatori nel mondo.

La seconda iniziativa punta, invece, al carattere diffusivo dei social media, per veicolare il messaggio della necessità di donare per garantire sangue sicuro, fondamentale per risolvere situazioni mediche normali e d’urgenza.

Il primo concorso “La vetrina più bella”, coinvolge, grazie anche alla collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Distretto Urbano del Commercio, tutte le attività commerciali della città, chiamati ad allestire per una settimana la propria vetrina ispirandosi al tema dell’amore per la donazione di sangue e utilizzando il rosso come colore dominante.

Le foto delle vetrine allestite sono pubblicate sulla pagina Facebook dell’Avis Bitonto per il voto popolare, che porterà alla proclamazione lunedì 15 giugno della vetrina più votata.