Al via campagna crowfunding per progetto del CEA WWF Masseria Carrara: in regalo mascherina Ety-Mask

L'emergenza sanitaria e quella ambientale sono battaglie da combattere insieme per questo la Cooperativa Sociale Ulixes e la compagnia Fatti d’Arte hanno ideato un progetto che sostiene l’ambiente e il territorio attraverso l’attività di artigianato in favore dello sviluppo sociale; un’idea nata all’interno del progetto BACKstage - Imparare a leggere le trame che promuove un crowfunding sulla piattaforma produzioni dal basso (http://sostieni.link/25527)

Durante il lockdown tutti hanno gioito per il processo di rinascita ambientale in cui la natura sembrava riprendersi i suoi spazi attraverso la liberazione dall'invadenza dell'uomo. Purtroppo con il ritorno alla normalità questo prezioso insegnamento che il territorio ha fornito sembra quasi del tutto dimenticato, l'utilizzo di dispositivi monouso per garantire la salute degli individui, l' abuso di plastica e quindi la produzione di rifiuti difficilmente riciclabili sono diventati un'emergenza concreta .

La consapevolezza che la mascherina , dispositivo di sicurezza necessario a tutelare la salute della comunità in cui viviamo, sarà un elemento chiave nella vita quotidiana dei prossimi mesi, ha spinto la Cooperativa Ulixes e Fatti d’Arte a ideare Ety-Mask pensata e realizzata da Franco Colamorea: mascherina lavabile, realizzata artigianalmente con materiali innovativi e assolutamente sicuri in relazione alle norme igienico-sanitarie vigenti seguendo le indicazioni per la realizzazione di mascherine filtranti del Politecnico di Bari - versione del 23.04.2020 rev.8/; all’interno di ogni mascherina è inserito un filtro, rimovibile e lavabile, prodotto con un innovativo filamento per stampante 3D.

La raccolta fondi è nata per sostenere l’ambiente attraverso una rete territoriale e un concreto supporto al CEA WWF Masseria Carrara che opera in Puglia per tutelare e promuovere il territorio con progetti di educazione ambientale a sostegno delle varietà orticole autoctone che nella raccolta fondi danno il nome ai pacchetti delle donazioni: corbezzolo, giuggiolo, sorbo e azzeruolo

Contribuendo alla campagna di crowfunding è possibile sostenere le attività ambientali a cui verrà destinato parte del ricavato e ricevere, in omaggio, le mascherine Ety-Mask personalizzate realizzate artigianalmente seguendo standard innovativi.

Le mascherine sono personalizzabili a seconda della, è possibile inoltre, per adulti e bambini, disponibili per le cover applicabili alle mascherine; la raccolta fondi prevede inoltre la possibilità dicon un immagine e un logo da segnalare seguendo le indicazioni specificate sulla pagina web del progetto all’indirizzo: http://sostieni.link/25527