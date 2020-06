Coronavirus: zero casi e zero decessi in Puglia. È la prima volta

Pubblicato il bando di gara per la trasformazione di via Cela in una ciclovia

Una ciclovia per collegare Bitonto alla Murgia, passando da Palombaio e Mariotto e percorrendo via Cela. È online dalla giornata di ieri sull’albo pretorio del comune di Bitonto il bando di gara per l’appalto dei lavori. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a circa 530 mila