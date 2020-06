Al via la «3 fase» con cinema, teatri e musica dal vivo

Riaprono i cinema e tornano anche i concerti dal vivo. È il lento ritorno alla normalità, che però è scandito dalle misure e precauzioni dettate dal rischio sempre presente della recrudescenza del contagio. Distanziamento sociale, mascherine e tanto buon senso. Posti dimezzati nelle sale cinematografiche o teatrali, e quindi prenotazioni che si rendono necessari per chi vuol godere degli spettacoli che i cartelloni riprenderanno a offrire. Queste le prescrizioni imposte.

Anche per la musica in piazza con palchi e gruppi che potranno tornare a esibirsi dal vivo. Il primo caso del genere lo offrirà il lungomare di Taranto, con il primo concerto post Covid, che vedrà l’esibizione di Al Bano, Renzo Rubino, Gianluca Terranova. Accompagnati da 70 professori dell’Orchestra della Magna Grecia, gli artisti sul palco si esibiranno, a partire dalle 15,30, per un pubblico selezionatissimo. Non più di 200 persone potranno assistere allo spettacolo, dedicato a tutti i sanitari che hanno combattuto il Covid, che comunque sarà trasmesso in streaming sui canali televisivi locali e in audio da emittenti radiofoniche. Rimane un gesto importante sulla via della ripresa o di come stiamo imparando a indicare come «3 fase».