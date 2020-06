La Commissione Invalidi Civili potrebbe trovare una sede sicura nell’ex Pretura

La Commissione Invalidi Civili del Distretto socio-sanitario Bari 3, che serve i comuni di Bitonto e Palo del Colle, potrebbe trasferirsi negli ambienti della ex Pretura in via Planelli.

L’Amministrazione comunale ha formalizzato con una nota indirizzata al Presidente della Regione e all’Asl Bari l’offerta, a titolo gratuito, di una porzione dell’immobile di proprietà comunale, dove già sono ospitati gli uffici del Piano sociale di Zona.

Nella nota, firmata dal sindaco Michele Abbaticchio e dall’assessore al Welfare Gaetano De Palma, si evidenzia che la necessità, espressa dalla Direzione Generale e dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, di garantire messa in sicurezza e adeguamento alle misure anti-Covid della sede della Commissione Invalidi Civili, attualmente ospitata all’interno dell’ex Ospedale, può essere soddisfatta con l’utilizzo degli spazi della struttura di via Planelli.

La sede messa a disposizione - si legge nella nota - offre un'ampia area di parcheggio, una rampa di accesso per disabili e ambienti adeguati da destinare ad area triage, sala d’attesa idonea a garantire le distanze tra i presenti e sala visite, nonché servizi igienici a norma.

Lo spazio destinato alla Commissione, inoltre, sarebbe separato dall’area utilizzata dagli uffici del Piano sociale di zona, garantendo così la privacy di tutti gli utenti.

- dichiarano Abbaticchio e De Palma -