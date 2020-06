L’associazione ‘Amici del cuore Giuseppe Albi’ dona tablet alla casa di riposo Villa Giovanni XXIII

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri la cerimonia di consegna di cinque tablet da parte dell’associazione bitontina “Amici del Cuore” Giuseppe Albi alla casa di riposo Villa Giovanni XXIII in Bitonto alla presenza del dirigente Onlus Nicola Castro, di Centrone Gaetano, neurologo della struttura e del presidente dell’associazione ‘Amici del cuore Giuseppe Albi’, Andrea Ricci.

La mancata possibilità di poter far visita, causa Covid-19, agli anziani ospiti della casa di riposo ha portato l’associazione a lanciare nel mese di aprile la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Gofundme “Cuore di nonno videochiamami”, e diffusa anche attraverso i social con l’hashtag #courdunonn destinata all’acquisto di strumenti digitali utili ad accorciare le distanze tra nonni, figli e nipoti.

La campagna ha riscosso subito grande successo dimostrando la sensibilità dei donatori al tema e portando, in poco più di un mese, alla raccolta di una cifra considerevole di cui una parte destinata all’acquisto dei sopracitati tablet e un’altra all’acquisto futuro di una sonda ecografica wireless. Grande soddisfazione viene espressa dal presidente dell’associazione ‘Amici del cuore Giuseppe Albi’ Andrea Ricci assieme ai suoi volontari e collaboratori da sempre impegnati in prima linea in temi sociali importanti.

“È l’immagine della Bitonto solidale che ci piace” replica con entusiasmo il dirigente onlus Villa Giovanni XXIII Nicola Castro che citando le parole di Papa Francesco esprime la sua gratitudine per tutti i donatori e per l’associazione e i suoi volontari con la quale si preannuncia grande collaborazione. “Non dimenticare mai queste tre parole: gratuità, significato, bellezza, non producono ma da queste dipende il futuro dell’umanità”.