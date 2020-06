Vacanze, Coldiretti: campagne più sicure con lo 0,2% dei contagi

Con appena lo 0,2% dei contagi sono le campagne la meta di vacanza più sicura in Puglia grazie alla maggiore possibilità di mantenere le distanze visti i grandi spazi verdi disponibili. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia sulla base delle denunce complessive di infortunio sul lavoro da Covid 19 pervenute all’Inail da gennaio al 31 maggio 2020.

Il fatto che sulle 1.195 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail solo 2 casi si siano verificati nei campi – sottolinea la Coldiretti - nonostante le oltre 100mila aziende agricole e stalle in Puglia non abbiamo mai smesso di lavorare per garantire le forniture alimentari alla popolazione, è una buona notizia per chi sceglie di passare le vacanze a contatto con la natura nelle 850 strutture agrituristiche pugliesi e far trascorrere giornate tra gioco e ‘lezioni di agricultura’ ai bambini nelle 300 fattorie didattiche.

“L’agriturismo contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità per la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne per garantire il rispetto delle distanze, una delle richieste principali dei turisti che chiedono garanzie circa spazi e misure di sicurezza. Nella Fase 3 si stanno riprendendo le prenotazioni dei vacanzieri italiani e stranieri soprattutto a luglio e ad agosto, con la clientela storica che addirittura sta scegliendo di allungare i periodi di pernottamento”, afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Dal pranzo sul plaid con i piedi sull'erba, all'agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c'è anche chi si è attrezzato per ospitare i commensali nel granaio, tra i vigneti e chi propone invece il kit con tutto l’occorrente per una grigliata in famiglia. Sono molte – spiega la Coldiretti - le curiosità proposte per l'occasione negli agriturismi con distanziamento naturale, sicurezza e intraprendenza che sono le parole chiave del nuovo inizio 'post Covid' degli agriturismi aderenti a Campagna Amica-Terranostra, la rete degli agriturismi di qualità promossa da Coldiretti.

“Gli agriturismi, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Con l’arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa anche evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare e anche per questo le strutture agrituristiche stanno riaprendo i cancelli della masserie, con i percorsi naturalistici e gli spazi a tavola dove assaggiare le specialità della tradizione contadina dell’enogastronomia Made in Puglia, mirabilmente preparati dai cuoci contadini di Campagna Amica”, insiste il presidente di Terranostra Puglia, Filippo De Miccolis Angelini.

I dati dell’Inail – conclude la Coldiretti – aprono peraltro anche la strada al ritorno dei lavoratori provenienti dall’estero per garantire professionalità ed esperienza alle imprese agricole italiane grazie al coinvolgimento temporaneo delle medesime persone che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese.