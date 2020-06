Anche oggi Via Castelfidardo chiusa al traffico per lavori di scavo dell’Acquedotto Pugliese

Anche oggi su via Castelfidardo, nel tratto compreso tra piazza La Maia e il ponte Santa Teresa e via Francesco Ambrosi, non potrà circolare nessun veicolo.

La chiusura al traffico, disposta dalla Polizia locale con l’ordinanza n. 260/2020, si è resa necessaria per consentire lavori di scavo dell’Acquedotto Pugliese, che sta sostituendo la galleria sottostante alla strada.

I disagi alla circolazione veicolare saranno, comunque, limitati grazie alla riapertura da oggi di via Galilei, dopo il completamento dei lavori di ripristino della sede stradale necessari per la voragine apertasi alla confluenza con piazza La Maia il 3 giugno scorso.