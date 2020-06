Nuova linfa per il verde pubblico urbano: in arrivo 77 nuove palme donate da un cittadino ruvese

"Sapevate che 77 palme come quella che vedete in foto (villa comunale ) saranno presto "insediate" in varie zone della Città?

Più verde, sicuramente, che si aggiunge ad altri impianti che abbiamo realizzato in questi ultimi mesi: ma quest'operazione non dipende solo dal Comune.

Il tutto nasce da una lettera che un cittadino di Ruvo ha trasmesso a tanti comuni dell'area metropolitana di Bari in piena pandemia, esprimendo disponibilità alla donazione del suo patrimonio arboreo e ovviamente chiedendo agli enti locali sensibili di farsi carico di tutte le spese di espianto/ trasferimento.

Un episodio che ha illuminato questi giorni frenetici e ha curato un po' la memoria di tanto dolore passato.

Se li vedrete sulla grande rotatoria della zona artigianale o su altre aree della nostra Città, penserete a questo signore amante del verde cittadino e a tutte le vittime di una pandemia che non possiamo ancora dichiarare debellata".

Con questo post, pubblicato sul suo profilo facebook, il sindaco Michele Abbaticchio ha annunciato l'ampliamento del verde pubblico urbano, grazie alla generosità di un cittadino ruvese.