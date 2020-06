La ripartenza dell’agricoltura, nasce l’associazione Restart

Mettere in rete esperienze e conoscenze per rilanciare il ruolo dell’agricoltura come forza economica del Paese.

È con questo spirito che nasce l’associazione RESTART (Rete di esperienze per lo sviluppo e la tutela dell’agricoltura, della ruralità e del territorio) che sarà presentata ufficialmente lunedì 22 giugno alle 10.30 in piazza Prefettura.

Piazza Prefettura che fu il luogo della prima grande manifestazione dei veri gilet arancioni, il 7 gennaio 2019, con migliaia di agricoltori che chiesero con grande civiltà un intervento delle istituzioni a sostegno dell’olivicoltura.

Proprio da Piazza Prefettura e partendo da quella grande esperienza unitaria, dunque, il restart dell’agricoltura.

Durante l’incontro con la stampa interverranno Onofrio Spagnoletti Zeuli, portavoce dell’associazione, e gli altri imprenditori soci fondatori.