Oggi la ‘Passeggiata nella Lama al Tramonto’

La PRO LOCO di BITONTO torna sul territorio. I valori di solidarietà, amore per la propria terra, mai sopiti anche in questo periodo così diverso, così difficile, porta i Soci a rincontrarsi e a progettare per riappropriarsi di tutti quegli spazi - strappati al vivere quotidiano per lunghi mesi - nel modo più genuino e naturale, rispettando tradizione e modernità.

In tutto il resto d’Italia le ProLoco sono fondamentali e, oggi più che mai, per il rilancio del territorio messo in ginocchio dalla crisi economica accentuata dalla ‘presenza del virus’, a Bitonto si ricomincia con una ‘Passeggiata nella Lama al Tramonto’ per respirare aria pura, tra i profumi della natura e i colori del Sole del primo giorno d’Estate e soprattutto in occasione della Festa Nazionale delle Pro Loco d’Italia.Appena proposto, si è avuto un en plein di presenze, tali da far immaginare prossime passeggiate fino a che l’aria fresca lo permetterà.

Il percorso ha difficoltà media e può essere praticato da chiunque goda di buona salute. L’appuntamento è per oggi, presso il B&B San Lorenzo, via Burrone 16 - alle ore 18:30 e rientro, a termine passeggiata, sempre presso lo stesso B&B con tanta focaccia, vino e musica, sempre nel rispetto delle norme vigenti anti Covid. Per l’evento si ringraziano le attività locali: il ‘Forno Antico’ di Cesare Carlucci - piazza Minerva; l’Azienda Agricola "Pere Rosse" s.c. Pere Rosse e la Salumeria GIORDANO - via Rogadeo

Nell’ambito dell’Evento verrà data un’anteprima delle future attività della ProLoco, tutte prossime.