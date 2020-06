Da oggi traffico interdetto dalla rotonda all'ingresso di Terlizzi verso via Mariotto

A partire da questa mattina, a Terlizzi la circolazione che dalla rotonda in viale del Lilium, all’ingresso alla città, verte su via Mariotto sarà interdetta per consentire la costruzione di un canalone di deviazione delle acque meteoriche. La circolazione veicolare da e per Mariotto sarà dunque deviata lungo via Sovereto attraverso gli svincoli della strada provinciale 231 (l’uscita “Sovereto” e l’uscita “Terlizzi” resteranno entrambe regolarmente in funzione). I lavori dureranno poco più di due mesi.

Il sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato spiega che si tratta di lavori di difesa idraulica per la prevenzione di inondazioni e allagamenti messi in atto dalla Regione Puglia e fanno parte di un piano di prevenzione del dissesto idrogeologico, di portata extracittadina, finanziato con fondi statali Cipe. Il primo cittadino fa inoltre sapere, attraverso i suoi canali social, che verrà costruita una struttura scatolare in cemento armato proprio in corrispondenza della sede stradale e che ha chiesto alla Regione il motivo per il quale i lavori non sono proseguiti durante il periodo di emergenza epidemiologica, quando il traffico era certamente meno intenso, sentendosi rispondere che c’erano diversi impedimenti di carattere tecnico.