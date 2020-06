Convocato il consiglio comunale per martedì 30 giugno

È stato convocato per martedì 30 giugno in prima convocazione alle 9.30 il consiglio comunale.

Sono sei i punti all’ordine del giorno che verranno discussi nell’assise cittadina: bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio del Comune dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; convenzione per la concessione in uso gratuito alla Città metropolitana di Bari dell’immobile denominato “S. Teresa” destinato a sede di Liceo classico “C. Sylos”; nomina nuovi componenti della commissione consultiva per la toponomastica; debiti fuori bilancio.