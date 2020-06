Coronavirus: un solo nuovo caso a Taranto. Zero i decessi

Doppio appuntamento a Bari con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Giovedì 25 giugno, alle ore 21. 00, nella Cattedrale di San Sabino a Bari (Piazza dell’Odegitria), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Francesco Fiore. Ingresso libero. In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Romanza op. 85 in