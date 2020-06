“La ripartenza dell’olivicoltura pugliese”, lunedì il convegno

Come reagirà l’olivicoltura pugliese nel post pandemia? Come sarà la prossima annata produttiva? Quali saranno gli scenari per i mercati? Come coniugare le politiche ambientali con l'economia olivicola?

Sono questi alcuni dei quesiti a cui proverà a dare delle risposte il convegno “La ripartenza dell’olivicoltura pugliese”, organizzato da Italia Olivicola e dalla OP Oliveti Terra di Bari, lunedì 29 giugno alle 16 presso la Cooperativa Eurocoop a Ruvo di Puglia.

Importante il parterre dei partecipanti.

Dopo i saluti di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Gennaro Sicolo, Presidente di Oliveti Terra di Bari, Giovanni Bucci, Presidente della Cooperativa Eurocoop, e del Direttore Generale di Legacoop Agroalimentare, Sara Guidelli, interverranno il Senatore Dario Stefano, Carmelo Rollo, Presidente Legacoop Puglia, Raffaele Carrabba, Presidente Cia-Agricoltori Italiani Puglia, Angelo Petruzzella, Vice Presidente Legacoop Agroalimentare, Benedetto Fracchiolla, Presidente di Finoliva Global Service e il professor Riccardo Amirante, Ordinario di Sistemi Energetici del Politecnico di Bari.