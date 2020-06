Terlizzi, da oggi partono i lavori su via Mariotto

"La direzione lavori mi conferma che lunedì prossimo (oggi, ndr) il cantiere della Regione Puglia per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico interesserà via Mariotto". Così il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, sull'intervento di pertinenza regionale che sta per essere intrapreso sulla provinciale, il quale tuttavia - sottolinea - riguarderà "solo il tratto in corrispondenza della ditta Cagnetta, il resto della strada sia a monte che a valle non sarà cantierizzato".



Alla luce di ciò, "Via Mariotto sarà chiusa al traffico in corrispondenza della rotatoria in viale del Lilium, tuttavia i residenti, i proprietari di aziende, i lavoratori, i clienti che vorranno raggiungere le abitazioni o le sedi aziendali prima dell’interruzione potranno accedervi liberamente da viale del Lilium".

Il sindaco illustra la viabilità alternativa: "Tutti coloro che invece devono raggiungere le destinazioni presenti oltre l’interruzione, sempre in direzione Mariotto, potranno farlo attraverso le due strade comunali Creta e Piscina La Corte che costeggiano lateralmente il cimitero e che giungono sulle complanari dell’ex 98. In questi ultimi giorni si sta provvedendo, così come avevo chiesto, alla colmatura delle buche lungo queste due strade comunali. I mezzi pesanti da e per Mariotto saranno deviati lungo via Sovereto attraverso gli svincoli della strada provinciale 231 (ex statale 98)", specifica Gemmato.