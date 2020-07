La Fiera Campionaria del Levante 2020 dal 3 all'11 ottobre

Ripartenza è la parola chiave della 84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale che Nuova Fiera del Levante organizzerà dal 3 all’11 ottobre p.v., nel rispetto delle norme di sicurezza antiCovid-19.

«“Ancor più FIERA di esserci” – fanno sapere gli organizzatori -. Perché ripartire è importante, e perché riaprire le porte del quartiere fieristico perla Puglia, per Bari, per i baresi, per gli espositori, per i visitatori, per gli artisti per tutte le lavoratrici e i lavoratori che fanno ogni anno di questo appuntamento un momento importante e irrinunciabile, significa tornare a vivere. Anche quando vivere vuol dire affrontare una bufera in mare aperto. Ripartenza. È, poi inevitabilmente il punto più semplice e necessario su cui puntare per Nuova Fiera del Levante che nei giorni della Campionaria vorrà invitare il Governo Centrale, i governi regionali, le menti più illuminate dei nostri territori e del Mediterraneo, a confrontarsi su azioni e strategie comuni da adottare. Nel rispetto di una visione che vede nel dialogo tra Occidente e Oriente un futuro possibile su cui investire».

L’organizzazione degli spazi, lo svolgimento delle attività della Campionaria 2020 rispetteranno le misure di sicurezza e del distanziamento fisico sulla base delle linee guida regionali antiCovid-19.

I dettagli e i particolari di questa edizione speciale saranno illustrati nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il Presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi.