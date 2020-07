Pubblica illuminazione: da oggi cambiano i contatti del Centro Segnalazione Guasti

Da oggi, 1° luglio, cambiano i contatti del Centro Segnalazione Guasti per la pubblica illuminazione in città.

Il numero di telefono da chiamare per segnalare guasti, malfunzionamenti, lampade spente e incidenti all’impianto è il 327.6816003; le segnalazioni si possono fare anche scrivendo una mail all’indirizzo tecnico@lorussoimpiantisrl.it.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 (prima delle ore 8 e dopo le ore 18, il sabato, la domenica e i giorni festivi le chiamate sono trasferite ad una segreteria telefonica).

Per consentire alla ditta incaricata della manutenzione (la Lorusso Impianti srl di Conversano) una più agevole individuazione del punto d’intervento è importante indicare nella segnalazionee il numero civico più vicino al punto dell’impianto interessato dal guasto/disservizio, specificando, se possibile, i numeri identificativi scritti sul palo della luce.

Una volta ricevuta la richiesta, i tempi d’intervento, previsti nel contratto di manutenzione, variano in base al codice del guasto: entro 2 giorni lavorativi per le segnalazioni non urgenti (codice verde); entro 1 giorno solare per il codice giallo attribuito a situazioni di grave interruzione del servizio e conseguente rischio per l’incolumità delle persone, come nel caso di tre o più lampade contigue non funzionanti; entro 3 ore per le emergenze in codice rosso (grave pericolo per le persone), che richiedono l’attivazione del pronto intervento.