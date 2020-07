Grande ripresa per il campus estivo "Così per Gioco – Estate... in Sicurezza 2020"

Una ripartenza in sicurezza, quella dell'ottava edizione del Campus Sportivo Scolastico "Così per gioco - Estate... in sicurezza 2020", promosso dalla ASD e C “Laureati in Movimento”, con il patrocinio del Comune di Bitonto. Un rientro a casa che ha avuto il via lo scorso 1 luglio, nella sede unica presso l'I.C. "Cassano/De Renzio".

Sulla scia del grande successo delle scorse edizioni, per l’anno 2020 il campus si arricchisce di attività ludiche, laboratori di clowneria, mini tornei di calcio, volley, basket, calcio balilla, bocce e badminton, per coinvolgere bambini e ragazzi in un'estate di gioco, divertimento e socializzazione. Tante le cose da raccontarsi: dopo mesi di distanziamento sociale, si torna a stare insieme, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13:30, fino al 28 agosto.

I giovani protagonisti potranno riassaporare, in un contesto sicuro e controllato, la libertà di muoversi, di stringere legami, di divertirsi e di imparare: "Così per Gioco – Estate... in Sicurezza" si configura essere un piccolo grande universo educativo, parte attiva della crescita e dello sviluppo degli adulti di domani. Parole chiave per questa edizione: sicurezza e professionalità. Saranno rispettate tutte le disposizioni regionali in materia di COVID-19, con apposita igienizzazione sia all'ingresso che all'uscita della struttura sita in Via Salvemini 7.

ll campus estivo, pianificato d'intesa e in collaborazione con la Polisportiva Paralimpica Elos "Michele Cioce" di Bitonto, è rivolto a bambini dai 4 anni ai 12 anni, nessuno escluso, seguiti da personale altamente qualificato con laurea magistrale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive Preventive e Adattate.

Sono aperte le iscrizioni, i posti sono limitati.

Per informazioni:

Giuseppe Sannicandro: 3334548994

Maddalena Bonasia: 3339892222

Rosaria Rapio: 3334466752

Giuseppe De Napoli: 3312600683

Giulia Cariello: 3337586293

Sasanelli Vito: 3929786762