“Il vicesindaco che ci ascoltava”, Fare Verde Bitonto saluta e ringrazia Rosa Calò

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma dell'associazione Fare Verde Bitonto, a seguito delle dimissioni di ieri della vicesindaco Rosa Calò:

“La notizia circolava già da giorni, ma solo ieri è arrivata la comunicazione delle dimissioni dall’incarico di vicesindaco e assessore alla mobilità sostenibile, allo sviluppo rurale, alle politiche urbanistiche e ai beni culturali, ma che di fatto si è sempre occupata di tutti quei temi che concernono le politiche ambientali, a noi care.

Come associazione non possiamo fare a meno di ringraziare la Prof.ssa Rosa Calò per l’operato svolto nel corso dei suoi mandati.

Numerose sono le iniziative che il gruppo locale di Bitonto ha intrapreso di concerto con la Prof.ssa Rosa Calò, fin dal Suo primo insediamento, con la partecipazione dello stesso a convegni, campagne di sensibilizzazioni e operazioni a difesa del territorio, con il semplice strumento della conoscenza che per molti è diventato sinonimo di coscienza.

Non entriamo nel merito delle scelte politiche che hanno portato alle dimissioni, ma ci auguriamo fermamente, che, quanto prima, le deleghe vengano affidate a qualcuno che abbia non solo la medesima sensibilità della Calò nel portare avanti queste tematiche così delicate, ma anche sia munito del raro dono della capacità dell’ascolto e del dialogo.

Da anni denunciamo l’invivibilità della nostra Città, a causa dell’inquinamento prodotto dai gas di scarico delle tantissime auto in circolazione: qualcosa si è fatto, ma non basta. L’esempio della pedonalizzazione di Piazza Cavour ci ha insegnato tanto e dovrebbe essere replicato in altri punti della Città anche con dei provvedimenti che potrebbero apparire impopolari e in contrasto con le radicate e malsane abitudini dei nostri cittadini.

Nel contempo, auguriamo un buon lavoro alla dott.ssa Rosalba Camasta che si occuperà anche di Tutela degli animali e Le chiediamo vivamente di impegnarsi subito con il problema dell’abbandono dei cani in questo periodo estivo, magari aderendo o promuovendo campagne di sensibilizzazione, quali, per esempio quella che Fare Verde ha lanciato in altri Comuni Italiani intitolata: “un cane abbandonato è un amico in meno...già ne hai pochi!”, ovviamente in sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio che si occupano quotidianamente della cura degli animali”.