Al via dal 6 luglio il piano di disinfestazioni su tutto il territorio comunale

Prenderà il via lunedì 6 luglio l’annuale piano di disinfestazioni, programmato su tutto il territorio comunale dal Servizio per i Lavori pubblici (Gestione integrata dei rifiuti e Qualità della vita e dell’ambiente).

Il piano comprende la derattizzazione, la deblattizzazione e la disinfestazione contro zanzare e insetti alati nelle aree pubbliche del centro urbano e delle frazioni.

Si parte con gli interventi di deblattizzazione per il contrasto degli scarafaggi, che saranno svolti dalla ditta incaricata (Chemi.Pul.Italiana di Taranto) dal 6 al 10 luglio. Gli altri interventi di deblattizzazione sono in calendario il 30 e 31 luglio, dal 3 al 5 agosto, dal 31 agosto al 4 settembre, dal 21 al 25 settembre e dal 12 al 16 ottobre.

La derattizzazione (disinfestazione dai topi) sarà effettuata su aree comunali ed edifici pubblici a luglio (dal 21 al 24) e a settembre (dall’8 all’11).

La disinfestazione contro zanzare e insetti alati, infine, è in calendario a luglio (13-14 e 27-28), ad agosto (6-7 e 24-25) e settembre (28-29).

Il programma potrà essere modificato in caso di avverse condizioni metereologiche e integrato con interventi puntuali, che potranno essere decisi sulla base di eventuali segnalazioni circostanziate, da indirizzare per iscritto al Servizio per i Lavori pubblici – Ufficio Gestione integrata dei rifiuti e Qualità della vita e dell’ambiente (e-mail: s.deastis@comune.bitonto.ba.it).

Per le aree private (abitazioni, cortili, aree verdi condominiali, pozzetti di pertinenza delle abitazioni), nelle quali il Comune non può intervenire, sono tenuti ad intervenire autonomamente i diretti interessati (proprietari o titolari delle aree).