Parrocchia di Mariotto, cambio di guardia: arriva don Francesco Ardito

Dopo 10 anni la parrocchia Maria Santissima Addolorata di Mariotto vedrà un avvicendamento alla guida della comunità di fedeli. Don Emanuele Spano, sacerdote e amministratore della parrocchia dal 2010, verrà sostituito da don Francesco Ardito. Il sacerdote 41enne, ordinato nel 2006, è già conosciuto a Bitonto per aver servito nella Basilica dei Santi Medici e ultimamente era viceparroco della Parrocchia San Giuseppe a Bari.

Ad annunciarlo è stato l’arcivescovo monsignor Francesco Cacucci, nella mattina di ieri presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, per la Giornata di Santificazione Sacerdotale per il Clero dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Al termine dell’incontro, l’arcivescovo ha comunicato le nuove nomine, solitamente proclamate durante l’assemblea diocesana di metà settembre, Aìanche a causa di questa emergenza e per permettere un sereno avvicendamento dei parroci.

Oltre al cambio di guardia presso la parrocchia mariottana, ecco la lista degli altri avvicendamenti:

Don Antonio Stizzi, da Amministratore Parrocchiale a Parroco della Parrocchia Natività di Nostro Signore al quartiere San Pio in Bari-Santo Spirito. Da settembre presso la stessa parrocchia arriveranno per coadiuvare il ministero pastorale del parroco 3 Suore “Figlie di S. Francesco di Sales”, una Congregazione religiosa e missionaria di diritto pontificio, fondata a Lugo di Romagna il 23 agosto 1872 dal Venerabile Servo di Dio Don Carlo Cavina.

Don Carlo Cassatella, Parroco della Parrocchia Santissimo Redentore in Bari (sostituisce Don Antonio D’Angelo).

Don Sergio Biancofiore, Parroco della nuova Parrocchia Sant’Anna in Bari (quartiere S. Anna) su territorio già appartenente alla Parrocchia S. Benedetto in Bari-San Giorgio.

Don Piero Tanzi, Parroco della Parrocchia S. Ciro in Bari (sostituisce don Felice Verni).

Don Alfredo Gabrielli, che è Direttore dell’Ufficio Ecumenico Diocesano, è Vicario Cooperatore della Parrocchia Sacro Cuore in Bari.

Don Francesco Necchia, Vicario Cooperatore della Parrocchia S. Maria Veterana in Triggiano.

Don Nicola Flavio Santulli, Vicario Cooperatore della Parrocchia S. Giuseppe in Bari.

Don Marco Carozza, Vicario Cooperatore della Parrocchia Immacolata in Modugno.

Accolito Francesco Misceo, Collaboratore della Parrocchia San Marcello in Bari.

Accolito Francesco Cirella, Collaboratore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Cassano delle Murge.

Don Francesco Mancini, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano (sostituisce don Mario Castellano che conserva il compito di Direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano). Don Francesco presterà anche la sua collaborazione presso la parrocchia S. Ferdinando in Bari.

Don Angelo Garofalo, Direttore dell’Ufficio Cultura Diocesano.