Il pugliese Paolo Greco riconfermato Consigliere nazionale delle "Città dell’Olio"

Paolo Greco è stato riconfermato Consigliere nazionale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Il sindaco di Caprarica di Lecce (LE) con voto espresso dall'Assemblea nazionale riunitasi a Roma - resta in carica e continuerà a far parte dell’organo politico e di rappresentanza della Rete che riunisce 330 territori olivetani italiani. Con le sue 34 Città dell'Olio, tra cui Bitonto, la Puglia resta protagonista all’interno dell’Associazione nazionale che da 25 anni si occupa di promozione e valorizzazione della cultura dell'olio e del paesaggio olivicolo.

"Ringrazio i colleghi per la stima e la fiducia che mi hanno accordato - ha dichiarato Paolo Greco - desidero condividere questa rielezione con i soci pugliesi e con il coordinamento regionale che ha svolto un lavoro prezioso per far crescere le Città dell'Olio della nostra Regione attraverso la promozione di iniziative di formazione e di conoscenza dell'olio, soprattutto nelle scuole e tra i più giovani. La Puglia attraversa una fase difficile da cui si saprà rialzare grazie all'impegno di donne ed uomini, il cui amore, passione e competenza possono dare nuovo impulso anche al turismo legato a questo straordinario mondo operoso". "Le Città dell'Olio pugliesi sono l'ossatura della nostra associazione, da sempre sono presenti nelle nostre iniziative e rappresentano un motore importante della nostra struttura - ha dichiarato il neoeletto presidente Michele Sonnessa - mi auguro che si possa lavorare in sinergia nel segno di un cambiamento di passo necessario che ci proietti in un futuro sempre più ricco di opportunità per i territori. Costruiremo le basi per un nuovo protagonismo delle Città dell'Olio e insieme daremo corpo e gambe a progettualità innovative".