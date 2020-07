Al via la 1^ edizione del "Volley Ball Bitonto"

Al via la 1^ edizione dell'“ASD Volley Bitonto – Campo Estivo... in Sicurezza”. Un campus dedicato interamente al gioco della pallavolo, alla socializzazione e all'aggregazione di piccoli giovani atleti in totale sicurezza. A partire da lunedì 6 luglio 2020, infatti, le porte dell'I.C. “Modugno-Rutigliano-Rogadeo sito in via A. Moschetta 2 a Bitonto si apriranno per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per una full immersion estiva ricca di sorprese dedicata a piccoli e giovani atleti. Un mondo da scoprire, per quelli già innamorati della pallavolo e per tutti coloro i quali intendono avvicinarvisi, vivendo con intensità la passione per questo sport.

Fino al 28 agosto, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12:15, e giornate di sport e divertimento saranno organizzate con attività di avviamento alla pallavolo, richiami dei fondamentali e tornei ludici. Inoltre, è prevista una pausa per la merenda (a sacco) a metà mattinata. Il tutto, gestito in totale sicurezza: saranno, infatti, rispettate tutte le disposizioni regionali in materia di COVID-19, seguendo le linee guida della Regione Puglia per i campi estivi 2020.

Dopo mesi difficili, la Volley Ball Bitonto scende nuovamente in campo con grinta ed entusiasmo, reinventandosi in una nuova formula estiva, per dare a tutti la possibilità di giocare divertendosi, scoprendo il caleidoscopico mondo della pallavolo.

Per informazioni e iscrizioni contattare il responsabile del Campo Estivo Volley Giuseppe Lovero 380.21.38.121 o seguire le procedure pubblicate sulla pagina Facebook della Volley Ball Bitonto.