Bitonto si apre ai ragazzi, Abbaticchio: "A breve inaugureremo il nostro Luogo Comune"

Ieri sui social il sindaco Michele Abbaticchio ha annunciato l'inaugurazione di un luogo di incontro e condivisione destinato ai ragazzi, la fascia più numerosa ma anche più "fragile" della comunità bitontina.

Ecco il post integrale:

"Il bando per la selezione del gestore fu pubblicato mesi fa dopo aver ottenuto il finanziamento regionale, grazie alla selezione superata dal nostro Comune.

A breve inaugureremo il nostro "LUOGO COMUNE", ovvero un luogo di incontro, aggregazione, didattica, dialogo ed esperienzialità condivisa, uno snodo di interscambio d'interessi e laboratorio dove costruire reti sociali ed associative per i nostri ragazzi nel centro antico.

Un presidio in cui rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su piani o programmi attivi sul territorio, un archivio fisicodi documenti utili alla costruzione di un sistema di conoscenze e di analisi in continuo aggiornamento, un ‘salotto’

in cui stimolare gli scambi culturali la diffusione di un sistema di conoscenze condivise che incoraggi l’interesse dei cittadini all’informazione e alla divulgazione della cultura.

Bitonto si apre ai ragazzi ancora di più nei locali a piano terra di Palazzo Rogadeo, ai piedi della Biblioteca comunale e sfruttando il giardino storico, recentemente acquisito. Bello vero? :)".