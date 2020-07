Agevolazioni alle imprese, i provvedimenti dell'amministrazione

"Oggi possiamo rendere noto che l'Amministrazione comunale, dopo aver focalizzato la propria attenzione sulla TARI, sul COSAP e sulle economie di bilancio per far fronte alla crisi post-covid, ha previsto le seguenti agevolazioni alle nostre imprese.

1) riduzione TARI per il 2020 per tutte le attività con codice Ateco bloccato o limitato dai decreti pari al 25% sull’intero importo dovuto (sia quota fissa che quota variabile), agevolazione cumulabile con le altre tipiche previste per questi categorie merceologiche;

2) la rinegoziazione dei mutui ha liberato risorse dalla spesa corrente per circa € 175.000, somme destinate per scelta dell’Amministrazione alla creazione di un bando per concedere un contributo a fondo perduto MINIMO di € 350 a oltre 500 aziende che hanno subito danni a seguito della chiusura obbligata.

3) COSAP agevolata per tutti.

Continuiamo a lavorare cercando altre opportunità per migliorare il contesto in cui stanno operando più di mille piccoli e medi imprenditori locali".

Con questo post, pubblicato sul suo profilo facebook, Abbaticchio ha reso noti i provvedimenti per le agevolazioni favore delle imprese locali.